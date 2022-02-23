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Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем защитника Отечества

Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем защитника Отечества

23.02.2022 | 09:11
  Сегодня Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества. «Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник является символом мужества и патриотизма, олицетворяет героические страницы истории страны, неразрывную связь поколений. Сменялись эпохи, но радость великих побед всегда объединяла людей, вселяя гордость за Отчизну и ее славных сынов. В этот день мы отдаем дань уважения воинам, которые всегда бесстрашно отстаивали свою землю, всем, кто сражался за Родину, обеспечивал безопасность государства. Чествуем тех, кто сегодня по зову сердца выбрал для себя нелегкую и почетную профессию – служить Родине, защищать ее суверенитет и безопасность, кто сохраняет приверженность традициям патриотизма, гражданственности, верности присяге и ратному долгу. И, конечно, самые теплые слова благодарности и признательности адресуем ветеранам Великой Отечественной войны. Пусть этот праздник вдохновляет нас на достижение поставленных целей во имя благополучия и процветания родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго», - говорится в поздравлении Казбека Кокова.
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