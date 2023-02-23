Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем защитника Отечества

"Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет славные страницы ратной истории нашей страны. В нем воплощены чувство гордости за доблестных защитников Отечества всех поколений, признание их героических заслуг перед Родиной в отстаивании независимости и целостности российского государства, его национальных интересов. Самые искренние слова благодарности – ветеранам Великой Отечественной войны, сокрушившим нацизм, спасшим страну и весь мир от этого злейшего врага человечества. Их подвиг, мужество и героизм всегда будут служить для всех нас великим, вдохновляющим примером патриотизма и безграничной любви к Родине. Наша глубокая признательность всем, кто и в наши дни бережет Россию от внешних угроз. И конечно, особая благодарность тем, кто самоотверженно выполняет свой воинский долг на передовой специальной военной операции, защищая безопасность и суверенитет страны. Сегодня мы все едины в стремлении крепить силу и могущество нашего Отечества. От всей души желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.