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Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем защитника Отечества

Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем защитника Отечества

23.02.2023 | 09:16
"Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет славные страницы ратной истории нашей страны. В нем воплощены чувство гордости за доблестных защитников Отечества всех поколений, признание их героических заслуг перед Родиной в отстаивании независимости и целостности российского государства, его национальных интересов. Самые искренние слова благодарности – ветеранам Великой Отечественной войны, сокрушившим нацизм, спасшим страну и весь мир от этого злейшего врага человечества. Их подвиг, мужество и героизм всегда будут служить для всех нас великим, вдохновляющим примером патриотизма и безграничной любви к Родине. Наша глубокая признательность всем, кто и в наши дни бережет Россию от внешних угроз. И конечно, особая благодарность тем, кто самоотверженно выполняет свой воинский долг на передовой специальной военной операции, защищая безопасность и суверенитет страны. Сегодня мы все едины в стремлении крепить силу и могущество нашего Отечества. От всей души желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.
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