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Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем русского языка

Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем русского языка

06.06.2022 | 16:12
Сегодня в нашей стране отмечают День русского языка. Указ о ежегодном праздновании президент России подписал в 2011-м году. Шестое июня выбрали неслучайно: в этот день родился Александр Пушкин – великий поэт и писатель. Жителей Кабардино-Балкарии с памятной датой поздравил Глава республики Казбек Коков. Руководитель региона подчеркнул: поэтическое наследие Пушкина объединяет людей, пробуждает чувство патриотизма и любви к Родине. На русском языке он написал свои прекрасные произведения о Кавказе, воспел его неповторимую красоту. Русский язык и сегодня объединяет многонациональный народ нашей страны. Он является неотъемлемой частью мировой культуры, на нем созданы шедевры, которые невозможно ни отменить, ни предать забвению.
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