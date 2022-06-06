Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем русского языка

Сегодня в нашей стране отмечают День русского языка. Указ о ежегодном праздновании президент России подписал в 2011-м году. Шестое июня выбрали неслучайно: в этот день родился Александр Пушкин – великий поэт и писатель. Жителей Кабардино-Балкарии с памятной датой поздравил Глава республики Казбек Коков. Руководитель региона подчеркнул: поэтическое наследие Пушкина объединяет людей, пробуждает чувство патриотизма и любви к Родине. На русском языке он написал свои прекрасные произведения о Кавказе, воспел его неповторимую красоту. Русский язык и сегодня объединяет многонациональный народ нашей страны. Он является неотъемлемой частью мировой культуры, на нем созданы шедевры, которые невозможно ни отменить, ни предать забвению.