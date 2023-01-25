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Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем российского студенчества

Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем российского студенчества

25.01.2023 | 09:13
​Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил жителей республики с Днем российского студенчества. «Студенческие годы – замечательная пора, память о которой остается с нами на всю жизнь. Это время поиска и надежд, напряженной учебы и научного творчества, амбициозных планов и смелых идей. В современной России у молодежи есть масса возможностей для самореализации. Нужно воспользоваться ими с максимальной пользой. Помните, что любая ваша идея может быть воплощена в жизнь, а горизонты для приложения ваших сил и талантов безграничны. Сегодня, когда наша страна столкнулась с новыми вызовами, еще более возрастает социальная роль студенческой молодежи. Важно, чтобы каждый из вас осознавал свою сопричастность к судьбе России, ответственность за ее будущее. Уверен, студенты Кабардино-Балкарии, отвечая на требования времени, будут настойчиво овладевать самыми современными знаниями, станут настоящими профессионалами и патриотами, сумеют в полной мере применить свои знания, талант и энергию на благо родной республики и нашего Отечества. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и ярких достижений», - говорится в тексте поздравления руководителя республики.
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