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Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем России

Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем России

13.06.2022 | 23:00
Накануне вся страна отмечала День России. С этим праздником жителей республики поздравил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. “Этот праздник объединяет всех граждан нашей великой страны, символизирует неразрывную связь времен и поколений, национальное единение и беззаветную преданность Родине. Нашу Отчизну не раз проверяли на прочность. И сегодня предпринимаются попытки ослабить Россию, ее роль и влияние в мире. Убежден, сделать это не удастся никому. Наша страна выстоит, продолжит уверенное движение вперед, укрепит свое могущество и международный авторитет”, - отмечает Казбек Коков. "Искренне поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго”, - говорится в поздравлении Главы республики на его телеграм-канале.
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