Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем Республики





Казбек Коков сегодня поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем Республики. «Эта дата олицетворяет весь исторический путь региона, служит символом единства и сплоченности, дружбы и взаимопонимания. Мы высоко чтим заслуги людей, трудом, мудростью и волей которых строилась и развивалась Кабардино-Балкария, говорится в тексте поздравления, — гордимся ратными подвигами и трудовой доблестью многих поколений земляков, плеядой выдающихся государственных деятелей, известных в стране и мире ученых, поэтов и писателей, музыкантов и спортсменов. Сегодня в республике успешно реализуются современные инвестиционные проекты и востребованные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, спорте и туризме, активно осваиваются цифровые технологии. В следующем году в республике будут отмечать важнейшую историческую дату – столетие образования Кабардино-Балкарии. Итоги векового пути свидетельствуют, что в основе наших успехов всегда был и остаётся созидательный труд всех и каждого. Наша сила – в сплоченности. От всей души желаю жителям республики мира, здоровья и благополучия», говорится в поздравлении Казбека Кокова.