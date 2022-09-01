Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем республики

Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с праздником – Днем Республики. Текст поздравления опубликован на сайте Главы и Правительства КБР:
"Дорогие земляки!
Сегодня мы с вами отмечаем День республики, который олицетворяет весь исторический путь, пройденный Кабардино-Балкарией. В этом году мы празднуем юбилей – 100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики.
В начале XX века впервые за многовековую историю народы Кабардино-Балкарии, исторически связанные совместным проживанием, тесными хозяйственно-экономическими, дружескими отношениями, объединились в единое государственное образование в составе России.
Это событие стало важнейшей вехой в нашей истории, сыграло огромную роль в судьбе кабардинского и балкарского народов, открыло небывалые перспективы для их развития, способствовало сохранению их самобытных традиций, богатого культурного и духовного наследия.
Прошедшее столетие ознаменовано яркими достижениями в экономическом, социальном и культурном развитии республики. Мы высоко чтим заслуги всех людей, чьим трудом, мудростью и волей строилась и развивалась Кабардино-Балкария, гордимся ратными подвигами и созидательным трудом многих поколений нашего народа, их значимым вкладом в укрепление российской государственности.
Юбилей образования Кабардино-Балкарской Республики служит символом единства, сплоченности и дружбы наших народов. Сохранение этой стержневой основы многовековых братских отношений является важнейшим долгом нынешнего и грядущих поколений, решающим условием нашего движения вперёд в многонациональной семье народов России.
Сегодня в условиях новых вызовов мы особо остро осознаем важность и значимость консолидации нашего многонационального народа вокруг ценностей гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны и республики.
Располагая выверенной Стратегией развития, мы уверенно смотрим в будущее. Предстоящие годы должны стать этапом динамичного роста экономики и достижения на этой основе главной цели, определённой нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, значительного улучшения качества жизни наших людей.
Уверен, что в единстве и согласии, действуя сообща, мы сумеем добиться этой цели, сделать нашу любимую Кабардино-Балкарию ещё более успешной и процветающей.
От всей души поздравляю вас с Днем республики, со знаменательным юбилеем образования Кабардино-Балкарии, желаю каждой семье, каждому жителю республики здоровья, мира, добра и процветания", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.
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