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Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем республики

Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с Днем республики

01.09.2022 | 08:55
Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с праздником – Днем Республики. Текст поздравления опубликован на сайте Главы и Правительства КБР:   "Дорогие земляки! Сегодня мы с вами отмечаем День республики, который олицетворяет весь исторический путь, пройденный Кабардино-Балкарией. В этом году мы празднуем юбилей – 100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики. В начале XX века впервые за многовековую историю народы Кабардино-Балкарии, исторически связанные совместным проживанием, тесными хозяйственно-экономическими, дружескими отношениями, объединились в единое государственное образование в составе России. Это событие стало важнейшей вехой в нашей истории, сыграло огромную роль в судьбе кабардинского и балкарского народов, открыло небывалые перспективы для их развития, способствовало сохранению их самобытных традиций, богатого культурного и духовного наследия. Прошедшее столетие ознаменовано яркими достижениями в экономическом, социальном и культурном развитии республики. Мы высоко чтим заслуги всех людей, чьим трудом, мудростью и волей строилась и развивалась Кабардино-Балкария, гордимся ратными подвигами и созидательным трудом многих поколений нашего народа, их значимым вкладом в укрепление российской государственности. Юбилей образования Кабардино-Балкарской Республики служит символом единства, сплоченности и дружбы наших народов. Сохранение этой стержневой основы многовековых братских отношений является важнейшим долгом нынешнего и грядущих поколений, решающим условием нашего движения вперёд в многонациональной семье народов России. Сегодня в условиях новых вызовов мы особо остро осознаем важность и значимость консолидации нашего многонационального народа вокруг ценностей гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны и республики. Располагая выверенной Стратегией развития, мы уверенно смотрим в будущее. Предстоящие годы должны стать этапом динамичного роста экономики и достижения на этой основе главной цели, определённой нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, значительного улучшения качества жизни наших людей. Уверен, что в единстве и согласии, действуя сообща, мы сумеем добиться этой цели, сделать нашу любимую Кабардино-Балкарию ещё более успешной и процветающей. От всей души поздравляю вас с Днем республики, со знаменательным юбилеем образования Кабардино-Балкарии, желаю каждой семье, каждому жителю республики здоровья, мира, добра и процветания", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.   https://t.me/vestikbr  
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