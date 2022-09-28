Казбек Коков поздравил жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с результатами референдумов

Абсолютное большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей на референдумах проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков назвал это важнейшим историческим событием, которого с надеждой и радостным волнением ожидали все эти дни.
В течение более чем восьми лет жители этих территорий подвергались террору и геноциду со стороны правящего режима Украины. В последние годы политика запугивания и насилия стала принимать ещё более массовые, варварские формы.
В этих условиях, как подчеркнул наш Президент Владимир Путин, мы не имели права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не откликнуться на их искреннее стремление самим определить свою судьбу. Нет ни малейших сомнений в том, что принятое на референдумах решение Россия поддержит, сказал Казбек Коков.
Республика гордится своей сопричастностью приближению этого события. Сотни верных сынов Кабардино-Балкарии, – участников специальной военной операции внесли свою лепту в безопасное проведение референдумов, и продолжают сегодня доблестно сражаться на передовой, защищая суверенитет, безопасность и территориальную целостность России.
Глава региона поздравил жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с результатами референдумов, а также выразил уверенность, что под крылом могучей России они обретут мир и уверенность в завтрашнем дне, в безопасном, достойном будущем своих детей.
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