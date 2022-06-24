Глава КБР Казбек Коков поздравил выпускников республики с окончанием школы

В школах Кабардино-Балкарии сегодня прошли выпускные. Теперь уже бывшие одиннадцатиклассники получили аттестаты и вступают в новый этап своей жизни. С этим знаменательным событием вчерашних школьников поздравил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Руководитель региона подчеркнул, что какой бы путь не выбрали выпускники – продолжение учебы в вузе или колледже либо трудовую стезю, главное – чтобы они смогли реализовать себя, стремились приносить пользу Кабардино-Балкарии и России. В 14-й гимназию Нальчика сегодня поздравить лучших учеников - золотых медалистов - приехал министр просвещения и науки Анзор Езаов. Он лично объявлял имена ребят. За своими наградами они шествовали по красной ковровой дорожке. Из 142-х выпускников здесь 30 обладателей медалей. В Республиканском дворце творчества детей и молодежи прошло не менее красочное торжество. Выпускников лицея для одаренных детей «Солнечный город» награждали на сцене актового зала. Всего в этом году в республике школу окончили более 4 300 человек.