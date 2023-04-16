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Казбек Коков поздравил всех православных христиан КБР с праздником Пасхи

Казбек Коков поздравил всех православных христиан КБР с праздником Пасхи

16.04.2023 | 01:10
"Этот светлый праздник символизирует духовное обновление, дарит людям радость и надежду, пробуждает в них самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости. Сегодня православные церкви Кабардино-Балкарии направляют своё подвижническое служение на сбережение наших богатых исторических, культурных традиций, укрепление духовно-нравственных ценностей, института семьи, воспитание подрастающего поколения. Особой признательности заслуживает их вклад в упрочение взаимопонимания между людьми, гражданского мира и согласия в нашем обществе, стремление оказывать действенную помощь тем, кто нуждается в заботе и поддержке. Искренне желаю всем жителям Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго."- говорится в поздравлении.
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