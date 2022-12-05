Глава КБР Казбек Коков поздравил волонтеров Кабардино-Балкарии с Днем добровольца

"Поздравляю всех волонтеров Кабардино-Балкарии с Днем добровольца (волонтера)! В волонтёрском движении сегодня сконцентрированы такие важные качества, как отзывчивость, сердечность и гражданственность. Оно объединяет тех, кто по зову сердца приходит на помощь людям, показывает пример огромной нравственной силы, бескорыстно служит обществу. Дорогие друзья! Активно участвуя в патриотических, культурных, экологических, образовательных акциях, вы стремитесь делать добро, реализовать свои знания и талант во имя созидательных дел на благо республики и России. Вы всегда чувствуете остроту происходящих событий, зачастую идете туда, где опасно и нелегко. Наглядно это проявилось в период острой фазы пандемии. Находясь вместе с медицинскими и социальными работниками на переднем крае борьбы с инфекцией, вы сделали многое для преодоления общей беды. Особую признательность заслуживает ваша деятельность в рамках движения «Волонтёры Победы», направленная на сохранение памяти о Великой Отечественной войне, поддержку ветеранов, бережный уход за мемориалами и воинскими захоронениями, на формирование в подрастающем поколении уважения к ратным и трудовым свершениям наших дедов и прадедов, к героическим страницам истории нашей страны, чувства гордости за нашу Родину. И, конечно, невозможно переоценить значимость вашей работы, которую вы проводите сегодня в рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ по поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, обеспечению их продовольствием, обмундированием и тёплой одеждой, по оказанию помощи семьям воинов, мобилизованных из Кабардино-Балкарии. Искренне благодарю вас, всех, кто проявляет в сегодняшний непростой период солидарность в этом чрезвычайно важном деле. Ваш пример вдохновляет и побуждает к подобным действиям многих жителей нашей республики. Ещё раз от всей души поздравляю вас с праздником, желаю успехов в вашей важной, востребованной временем миссии. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и всего самого доброго", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.