Казбек Коков поздравил ученых и работников научной сферы КБР с Днем российской науки

"Уважаемые ученые и работники научной сферы Кабардино-Балкарии! Поздравляю вас с Днем российской науки! Сегодня мы чествуем тех, кто расширяет горизонты познания, создает технологическую основу для движения нашей страны вперед. От результатов творческого поиска и новаторского труда научных работников во многом зависит достижение национальных целей развития России, укрепление ее безопасности и суверенитета, повышение благосостояния и качества жизни людей. Наша республика располагает высоким научно-техническим и образовательным потенциалом. С каждым годом растет уровень научных разработок и исследований наших ученых и инженеров, их вклад в решение инновационных задач в наукоемких отраслях экономики. Особенно отрадно, что яркие, новаторские результаты все чаще показывают молодые ученые и исследователи, которые только начинают свой путь в науке. Искренне благодарю всех представителей научного сообщества республики за профессионализм и кропотливый труд, за преданность делу и высокую самоотдачу. В нынешних условиях, связанных, в том числе, с санкционными ограничениями, неизмеримо возрастает значимость повышения уровня нашей технологической независимости. Уверен, что ученые Кабардино-Балкарии сумеют внести свой достойный вклад в решение этой важнейшей задачи, в поиск эффективных, действенных ответов на серьёзные вызовы, с которыми сталкивается сегодня наша страна. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.