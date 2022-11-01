Казбек Коков поздравил судебных приставов Кабардино-Балкарии с профессиональным праздником

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником, который отмечается первого ноября.
“Сегодня судебные приставы решают важные задачи по укреплению законности и правопорядка, способствуют формированию уважительного отношения к институту права.
Именно от вас зависит неуклонное выполнение решений судов, безопасность и стабильность всей судебной системы России. Благодаря профессионализму сотрудников региональное управление стабильно демонстрирует высокие показатели в своей деятельности”, - говорится в поздравлении.
Казбек Коков адресовал судебным приставам слова благодарности и добрые пожелания.
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