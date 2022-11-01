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Казбек Коков поздравил судебных приставов Кабардино-Балкарии с профессиональным праздником

Казбек Коков поздравил судебных приставов Кабардино-Балкарии с профессиональным праздником

01.11.2022 | 14:52
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником, который отмечается первого ноября. “Сегодня судебные приставы решают важные задачи по укреплению законности и правопорядка, способствуют формированию уважительного отношения к институту права. Именно от вас зависит неуклонное выполнение решений судов, безопасность и стабильность всей судебной системы России. Благодаря профессионализму сотрудников региональное управление стабильно демонстрирует высокие показатели в своей деятельности”, - говорится в поздравлении. Казбек Коков адресовал судебным приставам слова благодарности и добрые пожелания.   https://t.me/vestikbr
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