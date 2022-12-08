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Казбек Коков поздравил сотрудников Управления Федерального казначейства по КБР с 30-летием образования ведомства.

Казбек Коков поздравил сотрудников Управления Федерального казначейства по КБР с 30-летием образования ведомства.

08.12.2022 | 14:06
"Уважаемые сотрудники и ветераны Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике! Поздравляю вас со знаменательной датой – 30-летием образования ведомства. За прошедшие годы Российское казначейство превратилось в один из ключевых финансовых институтов страны. Сегодня оно выполняет важнейшую роль в реализации государственной финансовой политики. Мы высоко ценим вклад сотрудников регионального Управления казначейства в обеспечение надежного контроля за рациональным использованием государственных финансовых ресурсов, в повышение эффективности бюджетных расходов, устойчивости и прозрачности функционирования финансово-бюджетной системы республики. Благодарю вас за добросовестный труд, высокую самоотдачу и преданность делу. Уверен, вы и впредь будете достойно выполнять поставленные перед Управлением важные и ответственные задачи, активно содействовать реализации приоритетных направлений развития республики и страны. Желаю вам здоровья, успехов, новых достижений и всего наилучшего", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.
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