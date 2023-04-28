Казбек Коков поздравил сотрудников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

Официальный статус этот день обрел в 2020 году, когда началась пандемия новой коронавирусной инфекции, - по предложению нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Соответствующим распоряжением Правительства была утверждена дата - 28 апреля, и выбрана она была неслучайно. Ровно 125 лет назад в Москве появились первые станции скорой медицинской помощи и кареты для госпитализации пациентов. В Кабардино-Балкарии скорая медицинская помощь является единой системой в структуре здравоохранения с сетью станций, автопарком спецтехники, а главное — с высококвалифицированными специалистами. Этот профессиональный праздник - знак глубокого уважения к людям, которые посвятили свою жизнь самой благородной миссии. К ним мы обращаемся в различных экстренных ситуациях – при заболеваниях, травмах, несчастных случаях. Этот день объединяет врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, диспетчеров, санитаров и водителей экипажей – всех работников службы скорой медицинской помощи. В 2020 году они первыми приняли удар пандемии новой коронавирусной инфекции и спасали людей с риском для собственного здоровья. Сотрудники скорой медицинской помощи и сегодня на страже здоровья наших жителей. "Искренне благодарю вас, уважаемые работники службы скорой медицинской помощи, за нелегкий, требующий много сил и самоотдачи труд. Вы выполняете свой высокий профессиональный долг, проявляя лучшие человеческие качества"- говорится в поздравлении.