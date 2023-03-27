Казбек Коков поздравил сотрудников Росгвардии с их профессиональным праздником

"За прошедшие годы Росгвардия стала надёжным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты суверенитета и безопасности России, прав и интересов граждан.
Военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике отличают высокий профессионализм, мужество и отвага, готовность с риском для жизни выполнить свой служебный долг.
Приумножая лучшие профессиональные традиции, вы вносите весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, обеспечение общественной безопасности и охрану особо важных объектов. Вы уже не раз доказали, что в любой, даже самой опасной ситуации до конца остаётесь верными присяге.
Мы искренне благодарны и признательны вам за высокий патриотизм, преданность делу и добросовестное исполнение своего долга.
Сегодня бойцы и командиры регионального подразделения Росгвардии доблестно участвуют в специальной военной операции, мужественно решают поставленные перед ними задачи.
От лица жителей Кабардино-Балкарии хочу передать им самые теплые слова благодарности и поддержки. Уверен, вы и впредь будете твердо стоять на страже безопасности граждан и общества, достойно служить Родине.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, стойкости духа, благополучия и успешной службы на благо нашего Отечества."- говорится в поздравлении.
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