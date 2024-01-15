Казбек Коков поздравил сотрудников Следственного комитета с профессиональным праздником

Сегодня – День образования Следственного комитета России. Он был создан ровно 13 лет назад. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов регионального управления службы поздравил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Руководитель республики назвал Следственный комитет одним из важнейших звеньев правоохранительной системы страны. По словам Казбека Кокова, сотрудников управления отличают высокие профессиональные и личные качества, принципиальность и верность долгу.
«Все эти годы вы твердо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан, вносите большой вклад в борьбу с преступностью, террористическими и экстремистскими угрозами, коррупционными проявлениями. Каждое раскрытое вами дело укрепляет веру людей в торжество закона и справедливости», - подчеркнул Глава Кабардино-Балкарии. Казбек Коков поблагодарил следователей за добросовестное отношение к исполнению служебного долга и высокую самоотдачу, пожелал им здоровья, благополучия и успехов
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