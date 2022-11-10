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Казбек Коков поздравил сотрудников МВД по КБР с профессиональным праздником

Казбек Коков поздравил сотрудников МВД по КБР с профессиональным праздником

10.11.2022 | 09:55
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел! Мы отдаем дань уважения и признательности людям, которые стоят на страже закона и порядка, прав и законных интересов граждан. В органах внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики трудятся настоящие профессионалы, которых отличают мужество, доблесть, чувство справедливости. Следуя лучшим традициям и опыту предшественников, вы ведете решительную борьбу с криминалом и коррупцией, обеспечиваете общественный порядок, вносите большой вклад в сохранение созидательной атмосферы в обществе. Благодарю вас за преданность делу, самоотверженную работу и ответственность. Теплые слова признательности – ветеранам Министерства внутренних дел Кабардино-Балкарии – за проявленный в годы службы высокий профессионализм, верность долгу, вклад в развитие системы правопорядка. Сегодня, в условиях существующих вызовов перед сотрудниками органов внутренних дел стоят важные и ответственные задачи. Уверен, вы, как и прежде, с честью выполните поставленные задачи, будете надежно стоять на страже общественного порядка, безопасности граждан, являя собой пример преданности нашему Отечеству. Искренне желаю вам успехов, крепкого здоровья, благополучия вашим семьям", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.
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