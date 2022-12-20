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Казбек Коков поздравил сотрудников и ветеранов Управления ФСБ России по КБР с профессиональным праздником

Казбек Коков поздравил сотрудников и ветеранов Управления ФСБ России по КБР с профессиональным праздником

20.12.2022 | 09:18
"Поздравляю сотрудников и ветеранов Федеральной службы безопасности с профессиональным праздником! Он является символом уважения и признательности людям, которые стоят на страже безопасности наших граждан, общества и государства, защищают национальные интересы России, самоотверженно выполняют свой долг перед Родиной. Сегодня сотрудники Управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике в непростых условиях достойно справляются с возложенными на них обязанностями, профессионально выполняют поставленные перед ними задачи. Сохраняя и приумножая славные традиции предшественников, вы ведёте жёсткую и бескомпромиссную борьбу с терроризмом, организованной преступностью и коррупцией, вносите неоценимый вклад в укрепление общественно-политической стабильности в республике. Благодарю вас за верность долгу, за честное, безупречное служение Отечеству. Уважаемые товарищи! Характер и масштаб современных вызовов предъявляют к работе органов безопасности повышенные требования, прежде всего в вопросах противодействия внешним враждебным силам. Уверен, что вы сумеете дать решительный отпор этим проискам, будете и впредь достойно служить Родине и народу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и успехов в служении Отечеству. Всего самого доброго вам и вашим близким", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.  
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