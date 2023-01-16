Казбек Коков поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета по КБР с профессиональным праздником

"Уважаемые сотрудники и ветераны управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарской Республике!
Поздравляю вас с днем образования Следственного комитета Российской Федерации.
За прошедшее время Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одной из важнейших структур правоохранительной системы страны.
Работа в следствии требует высокой квалификации, настойчивости и принципиальности, честности и справедливости. Именно такие профессиональные и человеческие качества отличают сотрудников регионального управления Следственного комитета России. По долгу службы вы находитесь на переднем крае борьбы
с коррупцией, преступлениями террористического и экстремистского характера, другими наиболее тяжкими и опасными для общества нарушениями закона, твердо отстаиваете интересы государства, права и граждан.
Благодарю вас за добросовестную службу и преданность делу. Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой профессиональный и гражданский долг.
Искренне желаю вам здоровья и благополучия, успехов в вашей важной и ответственной работе на благо Кабардино-Балкарии и России", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.