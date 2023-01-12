Казбек Коков поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры КБР с профессиональным праздником

"Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Вся история становления и развития российской прокуратуры неразрывно связана с судьбой страны. Сегодня этот важнейший государственный институт твердо отстаивает верховенство Закона, правовые устои государства и общества, играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, в надзоре за исполнением Конституции и законов. Работников прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики всегда неизменно отличали компетентность, принципиальность, верность долгу, стремление честно служить Отечеству. Нынешнее поколение сотрудников достойно продолжает лучшие традиции своих предшественников, вносит важный вклад в борьбу с организованной преступностью, экстремизмом, коррупцией, соблюдением трудового и социального законодательства, помогает гражданам добиваться справедливости в жизненных ситуациях. Хочу выразить вам искреннюю благодарность за профессионализм, верность долгу и добросовестное исполнение обязанностей. Уверен, органы прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики, как и прежде, будут достойно решать поставленные перед ними важные задачи. От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в высоком и ответственном служении на благо Кабардино-Балкарии и нашего Отечества", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.