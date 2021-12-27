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Казбек Коков поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником – Днём спасателя

Казбек Коков поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником – Днём спасателя

27.12.2021 | 16:17
Ваша работа – это сложная, ответственная и почетная миссия, требующая высокой квалификации, особой закалки, внутренней твердости и дисциплины, отметил Глава республики. На протяжении всей истории становления и развития вашей службы главной её задачей была и остаётся надёжная защита граждан, их жизни и здоровья от природных и техногенных угроз, оказание своевременной помощи пострадавшим. Спасатели Кабардино-Балкарии неоднократно доказывали своё высокое мастерство и профессионализм, способность действовать решительно и бесстрашно, проявлять лучшие человеческие качества: милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество. Своей постоянной готовностью прийти людям на помощь, умением оперативно и четко реагировать на экстремальные ситуации вы завоевали особое уважение, говорится в поздравлении руководителя региона. Казбек Коков поблагодарил сотрудников Управления МЧС за самоотверженный труд и верность служебному долгу и пожелал крепкого здоровья, сил, успехов и благополучия.
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