Казбек Коков поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником – Днём спасателя

Ваша работа – это сложная, ответственная и почетная миссия, требующая высокой квалификации, особой закалки, внутренней твердости и дисциплины, отметил Глава республики. На протяжении всей истории становления и развития вашей службы главной её задачей была и остаётся надёжная защита граждан, их жизни и здоровья от природных и техногенных угроз, оказание своевременной помощи пострадавшим. Спасатели Кабардино-Балкарии неоднократно доказывали своё высокое мастерство и профессионализм, способность действовать решительно и бесстрашно, проявлять лучшие человеческие качества: милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество. Своей постоянной готовностью прийти людям на помощь, умением оперативно и четко реагировать на экстремальные ситуации вы завоевали особое уважение, говорится в поздравлении руководителя региона. Казбек Коков поблагодарил сотрудников Управления МЧС за самоотверженный труд и верность служебному долгу и пожелал крепкого здоровья, сил, успехов и благополучия.