Казбек Коков поздравил сотрудников и ветеранов ГАИ с 90‑летием службы

Сегодня в России отмечают 90 лет со дня образования Госавтоинспекции. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ГАИ поздравил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
В своем обращении руководитель региона отметил, что в последние годы в условиях значительного роста объемов пассажирских и грузовых перевозок Госавтоинспекция вносит существенный вклад в обеспечение экономической стабильности. Служба в ГАИ, учитывая сегодняшние угрозы, стала труднее и опаснее.
Труд автоинспектора требует большого мужества, собранности, готовности в любой момент прийти на помощь гражданам. В сложных ситуациях на дорогах жители и гости Кабардино-Балкарии обращаются за помощью именно к сотрудникам ГАИ. Они на высоком уровне, достойно выполняют свой профессиональный долг, многие проходят службу в зоне проведения специальной военной операции.
Казбек Коков поздравил всех ветеранов и сотрудников Госавтоинспекции с праздником, пожелал больше спокойных дежурств, успехов в ответственной, но крайне необходимой и важной работе.
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