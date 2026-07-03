Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков поздравил сотрудников и ветеранов ГАИ с 90‑летием службы

Казбек Коков поздравил сотрудников и ветеранов ГАИ с 90‑летием службы

03.07.2026 | 13:00
Сегодня в России отмечают 90 лет со дня образования Госавтоинспекции. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ГАИ поздравил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В своем обращении руководитель региона отметил, что в последние годы в условиях значительного роста объемов пассажирских и грузовых перевозок Госавтоинспекция вносит существенный вклад в обеспечение экономической стабильности. Служба в ГАИ, учитывая сегодняшние угрозы, стала труднее и опаснее. Труд автоинспектора требует большого мужества, собранности, готовности в любой момент прийти на помощь гражданам. В сложных ситуациях на дорогах жители и гости Кабардино-Балкарии обращаются за помощью именно к сотрудникам ГАИ. Они на высоком уровне, достойно выполняют свой профессиональный долг, многие проходят службу в зоне проведения специальной военной операции. Казбек Коков поздравил всех ветеранов и сотрудников Госавтоинспекции с праздником, пожелал больше спокойных дежурств, успехов в ответственной, но крайне необходимой и важной работе.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных