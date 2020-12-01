Казбек Коков поздравил сотрудников госбезопасности с профессиональным праздником





Накануне в России отметили День работников органов госбезопасности. В связи с этим Глава республики поздравил всех сотрудников ФСБ по КБР с профессиональным праздником.

В этот день мы чествуем сильных, смелых людей, которые защищают нашу Родину от внешних и внутренних угроз, оберегают её суверенитет. Ваш труд требует особых качеств, особого склада характера, самоотверженности и мужества, дисциплинированности и бдительности. Мы высоко ценим вклад сотрудников Управления в борьбу с организованной преступностью, преступлениями в сфере экономики, с различного рода злоупотреблениями и коррупцией. В нынешнее непростое время особенно значима ваша деятельность по противодействию терроризму и экстремизму. Хочу искренне поблагодарить вас за профессионализм, решимость и преданность своему делу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, сил, выдержки и стойкости духа. Счастья и благополучия вам и вашим близким, говорится в поздравлении Казбека Кокова.