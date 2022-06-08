Казбек Коков поздравил соцработников Кабардино-Балкарии с профессиональным праздником

Сегодня в России день социальных работников. С профессиональным праздником тружеников данной сферы поздравил Глава КБР. Социальный работник - ответственная, сложная профессия, требующая не только глубоких знаний, но и большой самоотдачи, выдержки и милосердия. Именно такие качества отличают сотрудников органов и учреждений соцзащиты Кабардино-Балкарии, всех, кто посвятил себя заботе о людях, подчеркнул Казбек Коков. Руководитель региона также добавил, что свои лучшие человеческие и профессиональные качества соцработники проявили в период пандемии коронавируса, и поблагодарил сотрудников отрасли за душевную щедрость, самоотверженный труд и преданность делу.