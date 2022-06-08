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Казбек Коков поздравил соцработников Кабардино-Балкарии с профессиональным праздником

Казбек Коков поздравил соцработников Кабардино-Балкарии с профессиональным праздником

08.06.2022 | 16:46
Сегодня в России день социальных работников. С профессиональным праздником тружеников данной сферы поздравил Глава КБР. Социальный работник - ответственная, сложная профессия, требующая не только глубоких знаний, но и большой самоотдачи, выдержки и милосердия. Именно такие качества отличают сотрудников органов и учреждений соцзащиты Кабардино-Балкарии, всех, кто посвятил себя заботе о людях, подчеркнул Казбек Коков. Руководитель региона также добавил, что свои лучшие человеческие и профессиональные качества соцработники проявили в период пандемии коронавируса, и поблагодарил сотрудников отрасли за душевную щедрость, самоотверженный труд и преданность делу.
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