Казбек Коков поздравил социальных работников КБР с профессиональным праздником

Казбек Коков поздравил социальных работников республики с профессиональным праздником. Текст опубликован на официальной странице главы Кабардино-Балкарии в Instagram.

«…Избрав для себя однажды в высшей степени благородную миссию — заботу о человеке, ежедневно помогая тем, кто нуждается в реальной поддержке и внимании, вы дарите людям уверенность в завтрашнем дне, создаёте условия для полноценной жизни.

Спасибо вам за преданность призванию, добросовестный труд и профессионализм.

Отдельные слова благодарности — нашим волонтерам, на плечи которых в этот сложный период легла значительная часть социальной нагрузки.

От всего сердца желаю всем, кто посвятил свою жизнь заботе о людях, здоровья, сил, благополучия и всего самого доброго!» — говорится в поздравлении главы Кабардино-Балкарии.