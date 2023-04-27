Казбек Коков поздравил сенаторов и депутатов, ветеранов парламентской деятельности с Днём российского парламентаризма

Представительное народовластие - это фундаментальная основа современного российского общества, которая позволяет гражданам участвовать в управлении государством, решении стоящих перед страной масштабных задач.
Сегодня в условиях новых серьёзных вызовов времени федеральные и региональные органы законодательной власти проявляют твёрдость и сплочённость в отстаивании национальных интересов России, демонстрируют высокие темпы и качество правотворческой работы в вопросах обеспечения экономической и социальной стабильности, повышения уровня благосостояния людей.
Руководитель республики выразил уверенность, что российский парламентаризм будет и впредь выступать надёжным гарантом суверенитета и прочности нашего государства, устойчивого поступательного развития страны и регионов.
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