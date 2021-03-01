Казбек Коков поздравил с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Росиией


Сегодня в России отмечают седьмую годовщину воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией. Казбек Коков поздравил глав субъектов Сергея Аксенова и Михаила Развожаева со знаменательной датой. «Это событие олицетворяет торжество исторической справедливости. Оно стало поворотным в новейшей истории нашей страны, судьбоносным для будущего Крымского полуострова», — подчеркнул Глава Кабардино-Балкарии. Акции, посвященные этому событию, проходят сегодня по всей стране. В школах, библиотеках, Домах культуры Кабардино-Балкарии организовали беседы, конкурсы и выставки. Из-за санитарных ограничений часть из них перенесли в онлайн.

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