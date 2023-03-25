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Казбек Коков поздравил с профессиональным праздником деятелей культуры и искусства

Казбек Коков поздравил с профессиональным праздником деятелей культуры и искусства

25.03.2023 | 08:54
"К вам, представителям этой важной сферы, в нашем обществе всегда было и остается особо уважительное отношение. Независимо от того, работаете ли вы в библиотеке или театре, доме культуры или музее, каждый из вас достоин самых теплых слов благодарности, признательности и восхищения. Невозможно переоценить ваш вклад в сохранение исторического, культурного и духовного наследия наших народов, их языков, формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к Родине, создание в обществе атмосферы единения. Твердо убежден, ваш профессионализм, талант и целеустремленность всегда будут служить делу сбережения самобытной культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей народов многонациональной России, укреплению нашей сплоченности. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческого вдохновения, новых ярких достижений на благо родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества."- говорится в обращении Казбека Кокова.   https://t.me/vestikbr
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