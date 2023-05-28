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Казбек Коков поздравил с Днем пограничника сотрудников и ветеранов службы

Казбек Коков поздравил с Днем пограничника сотрудников и ветеранов службы

28.05.2023 | 11:12
"Поздравляю вас с Днем пограничника! У пограничной службы России – богатая и славная история. На протяжении веков пограничники стойко, самоотверженно и мужественно защищали рубежи нашего Отечества. В июне 1941-го бойцы пограничных застав бесстрашно приняли первый жестокий, неравный бой, а затем доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, внесли огромный вклад в окончательный и полный разгром агрессора. Нынешнее поколение пограничников, продолжая славные традиции предшественников, достойно выполняет поставленные перед службой задачи, твердо стоит на страже государственной границы России, её безопасности и суверенитета. Мы высоко ценим вклад сотрудников Пограничного управления ФСБ России по КБР в обеспечение надежной защиты южных рубежей страны и искренне благодарны вам за добросовестное выполнение своего воинского, патриотического долга во имя мира и спокойствия на нашей родной земле. Искренне желаю вам и вашим семьям здоровья, успехов, счастья и благополучия,"- говорится в поздравлении.  
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