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Казбек Коков поздравил с Днем Победы ветерана Николая Караганова

Казбек Коков поздравил с Днем Победы ветерана Николая Караганова

09.05.2022 | 20:37
Глава КБР Казбек Коков побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Николая Васильевича Караганова и поздравил его с Днем Победы. Состоялась беседа, во время которой Николай Васильевич поделился с Главой республики воспоминаниями о военных и послевоенных годах. Николай Караганов ушел на фронт в декабре 1943-го года 17-летним юношей. До этого жил в Казахстане и работал трактористом в колхозе «Светлый путь» в селе Новорыбинка. В армии стал сержантом. Воевал на втором Белорусском фронте. Освобождал от фашистских захватчиков Варшаву, Данциг, Гдыню, Росток, форсировал реку Одер. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями имени Жукова, «За Отвагу», «За освобождение Варшавы», юбилейными медалями Великой Отечественной войны. После демобилизации в декабре 1950 года приехал в Кабардино-Балкарию. Работал на Тырныаузском горно-обогатительном комбинате водителем, а также преподавателем фабрично-заводского обучения. Фронтовик сохранил оптимизм и энергичный характер, заражает своим жизнелюбием и бодростью. Семья очень заботится о нем. Николай Васильевич всегда был активистом ветеранского движения, посещал все мероприятия города и Совета ветеранов. Патриотическое воспитание молодежи считает своим долгом и поэтому уделял этому вопросу много внимания. Казбек Коков, поздравляя Николая Васильевича Караганова, сказал: «Благодарны за все, что Вы сделали для нас и для будущих поколений. Мы донесем до них память о войне. Мы гордимся вами».
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