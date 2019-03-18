Казбек Коков поздравил руководство Республики Крым и города Севастополя с юбилеем воссоединения с Россией — 2019.03.18


«Ровно 5 лет назад, 18 марта 2014 года восторжествовала историческая справедливость – Республика Крым вместе с Севастополем официально вошли в состав Российской Федерации. Искренне поздравляю жителей полуострова и всех россиян с праздником — Днём воссоединения Крыма с Россией. Желаю мира, добра и процветания!», — говорится в поздравлении временно исполняющего обязанности Главы КБР.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.03.18

— К1уэк1уэ Казбек Къырымым щыпсэухэм ехъуэхъуащ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.03.18

— Казбек Коков Кърым бла Севастополь Россейге къошулгъаны бла байламлы алгъышын этгенди.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.03.18

— В КБР создана рабочая группа по работе с должниками.

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