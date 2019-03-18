Казбек Коков поздравил руководство Республики Крым и города Севастополя с юбилеем воссоединения с Россией — 2019.03.18





«Ровно 5 лет назад, 18 марта 2014 года восторжествовала историческая справедливость – Республика Крым вместе с Севастополем официально вошли в состав Российской Федерации. Искренне поздравляю жителей полуострова и всех россиян с праздником — Днём воссоединения Крыма с Россией. Желаю мира, добра и процветания!», — говорится в поздравлении временно исполняющего обязанности Главы КБР.