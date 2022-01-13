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Казбек Коков поздравил работников СМИ с Днем российской печати

Казбек Коков поздравил работников СМИ с Днем российской печати

13.01.2022 | 16:02
Сегодня день российской печати. С профессиональным праздником всех работников средств массовой информации поздравил глава республики. «Профессия журналиста была и остается одной из самых важных, интересных и востребованных в нашем обществе. Вы постоянно находитесь в центре событий, обеспечиваете всестороннее освещение жизни республики и страны, поднимаете острые социальные и экономические проблемы, отвечаете на волнующие людей вопросы. При этом всегда ответственно относитесь к своей работе, сохраняете верность главным принципам журналистики – объективности и беспристрастности, оперативности и актуальности. Искренне благодарю вас за добросовестный труд, принципиальность и преданность своему делу», - говорится в поздравлении, опубликованном на официальной странице главы КБР в инстаграме. «От профессионализма и активной гражданской позиции каждого из вас во многом зависят образ Кабардино-Балкарии, общественно-политическая стабильность в республике. Уверен, вы продолжите достойно выполнять свой журналистский долг, активно содействовать консолидации нашего общества, утверждению в нем атмосферы созидания и гражданской солидарности», - отметил Казбек Коков. Глава Кабардино-Балкарии пожелал представителям средств массовой информации здоровья и благополучия, творческих успехов на благо родной республики и всей России.
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