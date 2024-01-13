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Казбек Коков поздравил работников СМИ КБР с Днем российской печати

Казбек Коков поздравил работников СМИ КБР с Днем российской печати

13.01.2024 | 11:39
Глава КБР Казбек Коков поздравил работников и ветеранов средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики с Днем российской печати. «Этот праздник объединяет людей, которым принадлежит важнейшая роль в формировании общественного мнения, обеспечении диалога между обществом и властью. Работу средств массовой информации Кабардино-Балкарии отличают объективность, достоверность и оперативность в освещении событий, происходящих в республике, приверженность принципам журналистской этики. В условиях информационной войны против России средствам массовой информации необходимо более эффективно выстраивать работу по формированию в обществе четкой патриотической гражданской позиции, развитию духовности, сохранению традиционных нравственных ценностей и культуры народов республики. Важно доносить до жителей социально значимую информацию, освещать актуальные темы в различных отраслях экономики, а главное — рассказывать о людях Кабардино-Балкарии, их достижениях. Уверен, что каждый журналист ясно представляет себе собственную роль в этом процессе, осознает свою миссию и уровень ответственности. Хочу искренне поблагодарить вас за профессионализм и верность журналистскому долгу. Уверен, вы и впредь будете достойно выполнять задачи, поставленные обществом и продиктованные временем. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческой активности и профессиональных успехов», - говорится в поздравлении Главы республики.   https://t.me/vestikbr
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