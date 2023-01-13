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Казбек Коков поздравил работников СМИ Кабардино-Балкарии с Днем российской печати

Казбек Коков поздравил работников СМИ Кабардино-Балкарии с Днем российской печати

13.01.2023 | 09:15
“Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики! Поздравляю вас с Днем российской печати! Традиционно большая роль СМИ сегодня приобретает особое значение. В нынешних условиях её невозможно переоценить. От вашего таланта, профессионализма, а порой и личной гражданской позиции во многом зависит то, как люди воспринимают происходящее, видят будущее. При этом вы всегда сохраняете верность главным принципам журналистики – объективности, оперативности и актуальности. Особого уважения и признательности заслуживает ваша деятельность, направленная на формирование в обществе здоровой созидательной атмосферы, на сохранение исторического, культурного наследия и духовно-нравственных ценностей народов России. Благодарю вас за профессионализм и ответственное отношение к делу. Сегодня, в условиях развязанной против нашей страны информационной войны, журналисты призваны активно противостоять недостоверной, зачастую заведомо лживой информации. Уверен, что и в новых непростых реалиях времени вы будете достойно выполнять свой профессиональный долг, верно служить интересам граждан, республики, нашего государства. Искренне желаю вам здоровья и благополучия, новых успехов и творческих достижений“, - говорится в поздравлении Казбека Кокова.
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