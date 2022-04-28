Казбек Коков поздравил работников службы скорой медицинской помощи КБР с профессиональным праздником

Казбек Коков поздравил работников службы скорой медицинской помощи Кабардино-Балкарской Республики с профессиональным праздником. «Уважаемые друзья! Сегодня в России отмечается День работника скорой медицинской помощи. Сделать этот праздник официальным предложил наш Президент Владимир Владимирович Путин. Соответствующим Постановлением Правительства от 28 апреля 2020 года праздник получил официальный статус. Дата выбрана неслучайно. 28 апреля 124 года назад в Москве появились первые станции скорой медицинской помощи и кареты для госпитализации пациентов. Этот праздник объединяет врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, санитаров и водителей экипажей – всех работников службы скорой медицинской помощи. Именно они одними из первых приняли удар пандемии новой коронавирусной инфекции и, не считаясь с риском для собственного здоровья, вступили в борьбу с ней. И победили, продемонстрировав высокий уровень организации оказания медицинской помощи и высокий профессионализм», - написал Глава республики в своем телеграм-канале. «Сотрудники скорой медицинской помощи продолжают свою непростую работу, ежедневно спасая жизни людей. Сегодня общество отдает должное мужеству и самоотверженности работников экстренной медицинской службы, их вклад в сохранение здоровья наших граждан неоценим. Искренне благодарю вас, уважаемые работники службы скорой медицинской помощи, за нелегкий, требующий мужества и самоотдачи труд. Выдерживая огромные нагрузки, вы выполняете свой благородный долг, сохраняете верность профессии при любых обстоятельствах и проявляете при этом лучшие человеческие качества. От всего сердца желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия. С праздником!», - говорится в поздравлении руководителя региона.