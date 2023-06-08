Казбек Коков поздравил работников системы соцзащиты населения КБР с профессиональным праздником

"В сфере социальной защиты населения трудятся представители разных профессий. Но всех вас объединяет главное – милосердие, чуткость и человеколюбие, искренняя забота о тех, кому требуется особая поддержка государства и общества. В центре вашего повседневного внимания люди старшего поколения, граждане, нуждающиеся в уходе, многодетные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей. Благодаря вам многие люди обретают уверенность в себе, получают возможность вести полноценную жизнь и чувствовать себя полноправными членами общества. Хочу выразить вам искреннюю признательность за подвижнический труд, верность профессиональному долгу, доброту и отзывчивость. Сегодня перед социальными работниками стоят новые важные и ответственные задачи, связанные с оказанием помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям. Уверен, что вы обеспечите их выполнение на достойном уровне, а ваши компетентность, трудолюбие, умение сопереживать будут и впредь служить на благо жителей родной Кабардино-Балкарии. От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра, успехов и всего самого наилучшего,"-говорится в поздравлении.