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Казбек Коков поздравил работников системы соцзащиты населения КБР с профессиональным праздником

Казбек Коков поздравил работников системы соцзащиты населения КБР с профессиональным праздником

08.06.2023 | 09:58
"В сфере социальной защиты населения трудятся представители разных профессий. Но всех вас объединяет главное – милосердие, чуткость и человеколюбие, искренняя забота о тех, кому требуется особая поддержка государства и общества. В центре вашего повседневного внимания люди старшего поколения, граждане, нуждающиеся в уходе, многодетные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей. Благодаря вам многие люди обретают уверенность в себе, получают возможность вести полноценную жизнь и чувствовать себя полноправными членами общества. Хочу выразить вам искреннюю признательность за подвижнический труд, верность профессиональному долгу, доброту и отзывчивость. Сегодня перед социальными работниками стоят новые важные и ответственные задачи, связанные с оказанием помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям. Уверен, что вы обеспечите их выполнение на достойном уровне, а ваши компетентность, трудолюбие, умение сопереживать будут и впредь служить на благо жителей родной Кабардино-Балкарии. От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра, успехов и всего самого наилучшего,"-говорится в поздравлении.
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