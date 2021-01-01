Казбек Коков поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником





«Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляю работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником – Днём работника прокуратуры Российской Федерации.

Вот уже почти три столетия органы прокуратуры твердо стоят на страже интересов государства, надежно обеспечивают права и свободы человека, законность и правопорядок во всех сферах жизни общества. От профессионализма и ответственности сотрудников прокуратуры в значительной степени зависит эффективность реализации политики нашего государства, нацеленной на опережающий рост экономики и повышение качества жизни граждан.

Работников прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики всегда отличали высокий профессионализм, ответственное отношение к делу и верность служебному долгу. Сегодня они, сохраняя приверженность лучшим традициям предшественников, вносят важный вклад в борьбу с преступностью, противодействие коррупции, выявление и пресечение должностных и экономических преступлений, нарушений законодательства.

Искренне благодарю вас за добросовестное исполнение долга.

Уверен, сотрудники прокуратуры республики будут и впредь достойно нести свою высокую миссию, обеспечивать успешное решение стоящих перед ними важных и ответственных задач.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в работе на благо родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества», — говорится в поздравлении К. Кокова на сайте Главы КБР.