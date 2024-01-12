Казбек Коков поздравил работников прокуратуры КБР с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечают День работника прокуратуры. Это правоохранительное ведомство существует еще со времен Петра Великого. 12 января 1722 года император подписал указ об учреждении должности генерал-прокурора… С профессиональным праздником работников и ветеранов службы поздравил Глава республики Казбек Коков.
Роль прокуратуры Кабардино-Балкарии невозможно переоценить, подчеркнул руководитель региона. Она вносит значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, защиту прав и свобод граждан, в развитие правового и демократического государства. Казбек Коков особо отметил работу, направленную на противодействие экстремизму и коррупции, усиление контроля за расходованием бюджетных средств.
Также подчёркнута важность усилий по соблюдению прав пенсионеров, инвалидов, детей-сирот и, конечно, военнослужащих, мобилизованных и добровольцев… Руководитель региона поблагодарил работников прокуратуры за добросовестное исполнение своих обязанностей, профессионализм, принципиальный подход к делу и адресовал им добрые пожелания.
https://t.me/vestikbr