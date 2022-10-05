Глава КБР Казбек Коков поздравил работников образования с Днем учителя

Глава КБР Казбек Коков поздравил работников образования республики с их профессиональным праздником - Днем учителя. «Уважаемые работники и ветераны системы образования Кабардино-Балкарии! Дорогие учителя! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Значимость труда учителя невозможно переоценить. От педагогического мастерства, мудрости и терпения педагога зависят профессиональное становление, жизненная закалка и нравственное здоровье подрастающего поколения, определяется успех человека в жизни, будущее страны. В Кабардино-Балкарии трудятся замечательные учителя, умело сочетающее в своей работе верность традициям российского образования и стремление идти в ногу со временем. Искренне благодарю вас за ваш благородный труд, доброту и терпение, за преданность профессии и самоотдачу. Уверен, вместе мы сумеем поднять систему образования республики на качественно новый, более высокий уровень, добиться, чтобы наши дети были успешными, стали достойными гражданами страны, настоящими патриотами. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых профессиональных успехов на благо родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества», - говорится в тексте поздравления.