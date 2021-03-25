Казбек Коков поздравил работников культуры с профессиональным праздником





Глава КБР Казбек Коков сегодня поздравил работников культуры с их профессиональным днем. Праздник тех, кто своим талантом, трудом и энергией несет в мир прекрасное и приумножает культурное наследие.

Люди творческих профессий – несмотря на трудности, связанные с пандемией, продолжают с полной самоотдачей выполнять свою благородную миссию, говорится в поздравлении. Развитие культуры — один из приоритетов государственной политики. Руководитель республики выразил уверенность, что совместными усилиями власти и общества возможно вывести эту сферу на еще более высокий уровень, создать условия для того, чтобы каждый житель региона мог приобщиться к уникальному культурно-историческому наследию.