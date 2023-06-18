Казбек Коков поздравил работников и ветеранов системы здравоохранения КБР

Сегодня мы поздравляем вас: врачей, фельдшеров, медицинских сестер, младший медперсонал - всех, для кого сохранение и спасение здоровья, жизни людей стало призванием, - с профессиональным праздником. Ваш труд во все времена отличали душевная теплота, милосердие и гуманизм. Благодаря вашей чуткости и отзывчивости пациенты возвращаются к полноценной жизни, вновь ощущают всю ее радость. Выражаю вам глубокую признательность за добросовестный, самоотверженный труд, за верность долгу и профессии. Сбережение здоровья людей как высшей ценности – наш важнейший приоритет. В республике сегодня последовательно предпринимаются все возможные меры по развитию системы здравоохранения. В рамках национальных проектов и целевых программ существенно обновляется материально-техническая база отрасли, оснащаются больницы и поликлиники, наращиваются усилия по модернизации первичного звена здравоохранения, подготовке и поддержке медицинских кадров. Все, что делается и будет делаться в этой сфере, призвано способствовать повышению доступности и качества медицинской помощи. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха в достижении этой цели. Искренне желаю вам доброго здоровья, благополучия и успехов в выполнении вашей благородной миссии.