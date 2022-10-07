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Казбек Коков поздравил Президента РФ Владимира Путина с юбилеем

Казбек Коков поздравил Президента РФ Владимира Путина с юбилеем

07.10.2022 | 10:42
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с юбилеем. «Сегодня свой юбилей отмечает Президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий, наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович - образец верности и беззаветного служения Отечеству. Граждане нашей страны искренне и глубоко почитают его как великого патриота и общенационального лидера, для которого высшим личным благом, главной жизненной целью является укрепление силы и могущества России, обеспечение безопасности, благополучия и процветания ее многонационального народа. Знаменательную дату наш Президент встречает в полноте душевных и физических сил, мудрым политиком, выдающимся государственным деятелем и мировым лидером современности. В этот день от имени жителей Кабардино-Балкарской Республики, от себя лично искренне поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения. От всего сердца желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в многогранной, многотрудной деятельности на благо и во славу нашего Отечества», — говорится в поздравлении Главы региона.
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