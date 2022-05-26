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Казбек Коков поздравил предпринимателей Кабардино-Балкарии с профессиональным праздником

Казбек Коков поздравил предпринимателей Кабардино-Балкарии с профессиональным праздником

26.05.2022 | 10:52
На портале Главы и Правительства КБР опубликовано поздравление Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с Днем российского предпринимательства. "Уважаемые предприниматели Кабардино-Балкарской Республики! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Предпринимательское сообщество республики является движущей силой нашей экономики, способствует созданию новых рабочих мест, улучшению качества жизни людей. Особых слов благодарности заслуживает ваше участие в благотворительных и иных социально значимых проектах. В последние годы в стране и регионах делается многое для развития предпринимательства, для формирования благоприятного делового климата. Сегодня в сложных условиях, связанных с введенными против России экономическими санкциями, нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным инициированы беспрецедентные меры поддержки бизнеса. Все возможное для этого, для максимальной предпринимательской свободы и поддержки деловой активности предпринимается и на республиканском уровне. И конечно, успехи нашего бизнес-сообщества зависят от самих предпринимателей, их открытости для технологических инноваций, готовности нарастить выпуск востребованной продукции, к форсированной реализации проектов импортозамещения. Уверен, что ваши знания, опыт и энергия и в дальнейшем будут залогом успеха в реализации Стратегии развития Кабардино-Балкарии, а вместе мы, несомненно, справимся с трудностями и вызовами времени. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, удачи и всего наилучшего" - говорится в поздравлении Казбека Кокова.
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