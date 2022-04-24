Глава КБР Казбек Коков поздравил православных христиан со светлым праздником Пасхи.

"Уважаемые православные христиане!

Искренне поздравляю Вас со светлым праздником Пасхи, который является одним из важнейших событий для миллионов верующих и знаменует окончание Великого поста.

Празднование Пасхи символизирует духовное возрождение, несет в себе величие добра и любви к ближнему, призывает к созиданию и терпению, побуждает к милосердию. Пасхальные торжества приносят в дома верующих радость и надежду, объединяют в стремлении служить во благо людей и совершать добрые поступки.

Этот праздник также напоминает нам о необходимости бережного отношения к традициям. Это еще одна возможность объединить народ нашей многонациональной республики и страны, разделить с родными и близкими радость праздника, заключающего в себе высокие духовные идеалы и нравственные ценности, которые во все времена делали нашу Россию крепкой и могучей.

В этот праздничный день хочется отметить особую, важную созидательную роль Русской Православной Церкви в сфере духовного и нравственного воспитания, способствующую формированию и укреплению единства нашего общества, межконфессионального диалога, сохранению традиционных ценностей, упрочению гражданского мира и согласия.

От всего сердца желаю всем жителям Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, добра и благополучия" - говорится в поздравлении Казбека Кокова.