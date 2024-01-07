Казбек Коков поздравил православных христиан КБР с праздником Рождества Христова

07.01.2024 | 21:55
Этот праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, обращает к таким непреходящим ценностям как милосердие, сострадание, добро и справедливость, подчеркнул руководитель региона. Казбек Коков отметил значимость вклада, который православные церкви республики вносят в укрепление духовно-нравственных основ общества, сохранение исторической памяти и культурного наследия, поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия. «Глубокого уважения и признательности заслуживает их подвижническая деятельность, направленная на воспитание подрастающего поколения, упрочение института семьи, заботу о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», – добавил Глава Кабардино-Балкарии. Казбек Коков выразил уверенность, что православная община, а также другие религиозные организации и впредь будут активно содействовать утверждению в обществе высоких духовно-нравственных и моральных ценностей, укреплению взаимопонимания, взаимоуважения и единства между людьми.   https://t.me/vestikbr
