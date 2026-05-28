Казбек Коков поздравил пограничников с профессиональным праздником

28.05.2026 | 15:58
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают пограничники. Сотрудников и ветеранов службы поздравил Глава КБР Казбек Коков. В этот день мы чествуем защитников рубежей России, которые всегда решительно отстаивали ее национальные интересы и безопасность, проявляли отвагу, стойкость и преданность Отчизне. Ратные традиции пограничной службы закладывались и укреплялись многими поколениями мужественных, доблестных воинов. Мы будем помнить о беспримерном подвиге тех, кто первым принял на себя удар врага во время Великой Отечественной войны. Их бессмертный героизм стал предвестником Великой Победы. Пограничная служба требует мужества, выдержки и высокой профессиональной подготовки. Именно такие качества отличают сотрудников регионального Пограничного управления по Кабардино-Балкарской Республике. Сегодня они достойно выполняют поставленные перед ними задачи по охране государственной границы. Руководитель региона поблагодарил пограничников за верность долгу и присяге, за отвагу и самоотверженность. Особые слова признательности – ветеранам, посвятившим свою жизнь защите рубежей Родины.  
