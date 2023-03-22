Казбек Коков поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан

Он несёт в себе глубокий нравственный смысл, передающиеся из поколения в поколение традиции благочестия и милосердия, сострадания, терпимости и справедливости, стремление к самосовершенствованию, исполнению благих дел, заботе о ближнем.
Опираясь на непреходящие, высокие духовные ценности ислама, мусульмане Кабардино-Балкарии вносят неоценимый вклад в укрепление единства, мира и согласия в республике, утверждение в нашем обществе высоких нравственных идеалов, которые в нынешнее сложное время помогают людям справиться с трудностями.
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