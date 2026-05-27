Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков поздравил мусульман республики с праздником

Казбек Коков поздравил мусульман республики с праздником

27.05.2026 | 16:02
Мусульмане всего мира сегодня отмечают один из главных исламских праздников- Курбан-байрам! Со священным днем верующих поздравил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. На протяжении столетий этот праздник напоминает людям о вечных ценностях ислама: миролюбии и нравственной чистоте, милосердии и заботе о ближнем, сострадании и взаимопомощи, подчеркнул руководитель республики. Они близки и понятны каждому человеку, независимо от вероисповедания. Сегодня мусульманские организации активно участвуют в общественной жизни республики, реализуют социальные, благотворительные, образовательные и просветительские проекты, направленные на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, на воспитание у подрастающего поколения фундаментальных добродетелей. Кабардино-Балкария всегда отличалась добрососедскими и братскими отношениями между представителями разных религий и народов. Это общее достояние, которое нам бесконечно дорого и которое мы должны бережно хранить. Именно в единстве залог успеха всех наших созидательных начинаний, крепнущей силы России. В этот праздничный день Казбек Коков пожелал жителям республики здоровья, добра и благоденствия!
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных