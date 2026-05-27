Казбек Коков поздравил мусульман республики с праздником

Мусульмане всего мира сегодня отмечают один из главных исламских праздников- Курбан-байрам! Со священным днем верующих поздравил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. На протяжении столетий этот праздник напоминает людям о вечных ценностях ислама: миролюбии и нравственной чистоте, милосердии и заботе о ближнем, сострадании и взаимопомощи, подчеркнул руководитель республики. Они близки и понятны каждому человеку, независимо от вероисповедания. Сегодня мусульманские организации активно участвуют в общественной жизни республики, реализуют социальные, благотворительные, образовательные и просветительские проекты, направленные на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, на воспитание у подрастающего поколения фундаментальных добродетелей. Кабардино-Балкария всегда отличалась добрососедскими и братскими отношениями между представителями разных религий и народов. Это общее достояние, которое нам бесконечно дорого и которое мы должны бережно хранить. Именно в единстве залог успеха всех наших созидательных начинаний, крепнущей силы России. В этот праздничный день Казбек Коков пожелал жителям республики здоровья, добра и благоденствия!