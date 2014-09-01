Казбек Коков поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам

Казбек Коков поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам. «Искренне поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии с праздником Ураза-байрам! Знаменуя окончание священного месяца Рамадан, он несёт в себе глубокий нравственный смысл, олицетворяет радость обновления, стремление к самосовершенствованию, готовность творить добро, помогать нуждающимся. Мы высоко ценим вклад мусульманской общины в поддержание единства, мира и гражданского согласия в обществе, в реализацию образовательных, просветительских, патриотических инициатив. И, конечно, особого уважения заслуживает ее благотворительная миссия. Уверен, мусульмане республики будут и впредь активно содействовать укреплению духовно-нравственных основ нашего общества, дружбы и взаимопонимания между людьми. От всей души желаю всем жителям Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, мира, добра и благополучия», — говорится в тексте поздравления.